Amasya\'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

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AMASYA'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Mehmet Çağman (41), eşi Hümeyra Çağman (25) ve oğulları H.Y.Ç. (4) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Taşova ilçesi Kale Çevriği mevkisinde meydana geldi. Yakup Koçak'ın kullandığı 06 EU 8758 plakalı otomobil ile aynı yöne giden Mehmet Çağman'ın kontrolündeki 60 DK 803 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada, sürücülerden Mehmet Çağman ile eşi Hümeyra Çağman ve oğullar H.Y.Ç., yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.