Amasya'nın Göynücek ilçesinde römork imalatı yapan bir işletmede sobaya parlayıcı madde dökülmesi sonucu meydana gelen patlama ve yangında 5 lise öğrencisinin yaralandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçede römork imalatı yapan işletmede stajyer olarak bulunan 5 lise öğrencisinin yanan sobaya parlayıcı madde dökmeleri sonucu patlama ve yangın meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, olayda öğrencilerin hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Amasya'da Patlama: 5 Öğrenci Yaralandı - Son Dakika
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