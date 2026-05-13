Amasya\'da polislerden şehit kızına sürpriz doğum günü kutlaması

Amasya'da Şehit Polis Sinan Yılmaz'ın kızı Melek Nur Yılmaz'ın 18. yaş günü polisler tarafından yapılan sürpriz ile kutlandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Müdürlüğü ekipleri, Melek Nur Yılmaz'a sürpriz bir doğum günü kutlaması yaparak 18. yaş gününü kutladı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda Yılmaz'ın okuluna giden ekipler doğum günü kutlayarak, hayatında başarılar diledi.