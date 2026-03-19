Amasya\'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Ramazan Bayramı arifesi dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Amasya Valisi Önder Bakan ile Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit, Merzifon'daki hava ve polis şehitliğini ziyaret etti.

Şehit kabirlerini gezen Vali Bakan, mezarlara karanfil koydu.

Şehitlik ziyareti, İlçe Müftüsü Sebahattin Kesti'nin dua yapmasının ardından sona erdi.