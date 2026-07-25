Amasya\'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Amasya'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte dün akşam saatlerinden bu yana süren yağış, etkisini artırdı. Yağış nedeniyle bazı caddeler ve köprü altları suyla doldu, araçlar güçlükle ilerledi.

Kent genelinde derelerin debisi yükseldi, bazı noktalarda taşkın meydana geldi. Yolu kaplayan su birikintisi nedeniyle sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi.

Yağışın etkisini aralıklarla gösterdiği kentte, AFAD, polis ve belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü.