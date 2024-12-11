Amasya'da Sağlık İçin Hareket Et Etkinliği

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Amasya'da üniversite öğrencileri tarafından, "Ekrandan Uzaklaş, Sağlığın İçin Hareket Et" etkinliği kapsamında bisiklet turu düzenlenip, doğa yürüyüşü yapıldı.

Amasya Üniversitesi Sağlık Gönüllüleri Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanlığının Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenen "Sanal Hayattan, Gerçek Hayata" projesi çerçevesinde "Ekrandan Uzaklaş, Sağlığın İçin Hareket Et" temalı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında, proje koordinatörü hemşirelik 4. sınıf öğrencisi Seyit Can Çetin öncülüğünde bisiklet turları düzenlendi.

Ayrıca kulüp akademik danışmanı Doç. Dr. Nurhan Doğan Aydın eşliğinde öğrenciler doğada yaklaşık 10 bin adım attı.

Etkinlik, güç, denge ve esneklik kazanmayı hedefleyen diyafram nefes egzersizleri ile son buldu.