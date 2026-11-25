AMASYA'da kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra bir evin bahçesine savruldu. Duvara çarparak ters dönen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Helvacı Mahallesi'nde meydana geldi. Semih K. yönetimindeki 05 DA 332 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, Metin Bülbül'e ait evin bahçesine savrularak duvara çarptı ve ters döndü. Evin duvarında hasar oluşan kazada, sürücü Semih K. ile araçta bulunan Fatma Ö., Tuğçe Ö., Onur G. ve Furkan G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

'EVDE OTURANLAR PANİK YAŞADI'

Helvacı Mahallesi Muhtarı Ahmet Köseoğlu, otomobildeki 5 kişinin yaralandığını belirterek, "Aracın içinde 3'ü kadın, 2'si erkek 5 kişi var. Araç yoldan çıkarak bir evin bahçesine uçuyor ve eve hasar veriyor. Araba duvara çarptıktan sonra ters dönüyor. Maddi hasar var ama çok şükür araçtakilerde ölüm yok. 5 kişi de yaralandı, ambulanslarla hastaneye götürüldüler. Evde de hasar var. Ayrıca evde yaşayan bir amcamız vardı. O da sesi duyunca biraz korkmuş. Allah'a şükür onda da bir problem yok. Yolda hiç fren izi de yok. Gençlik diyelim buna" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.