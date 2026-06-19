Amasya\'da şehitler için mevlit okundu

Amasya'da düzenlenen Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında şehitler için mevlit programı gerçekleştirildi.

Sultan II. Bayezid Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim ile mevlit okundu.

Camiyi dolduran vatandaşlar el açarak şehitler için dua etti.

Programın ardından cuma namazı kılındı.