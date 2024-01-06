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Amasya'da takla atan otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Amasya'da takla atan otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen kazada, takla atan otomobil su kanalına devrildi. Aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Amasya\'da takla atan otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı
06.01.2024 - 17:32,  Güncelleme: 17:36
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AMASYA'da, takla atan otomobilin sulama kanalına devrildiği kazada, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün Gümüşhacıköy ilçesindeki Badal Tüneli yakınlarında meydana geldi. Ali Kocakoç yönetimindeki 32 HY 790 plakalı otomobil, Çorum'un Osmancık ilçesi istikametinden Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp su kanalına devrildi. Kazada, aynı aileden Ayşegül (54), Mustafa (63) ve Ramazan (28) Kocakoç yaralandı.

İhbarla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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