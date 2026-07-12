Amasya'da Taksicilerden Saksağan Yavrusuna Şefkat - Son Dakika
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Amasya'da Taksicilerden Saksağan Yavrusuna Şefkat

Amasya\'da Taksicilerden Saksağan Yavrusuna Şefkat
12.07.2026 14:58
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Amasya'da taksici Yavuz Zengin, bitkin halde bulduğu saksağan yavrusuna 'Garip' adını verip besliyor.

Amasya'da taksi şoförleri, bitkin halde bulup besledikleri ve "Garip" adını verdikleri saksağan yavrusunu durakta misafir ediyor.

Yüzevler Mahallesi'ndeki bir taksi durağında çalışan Yavuz Zengin'in otomobilinin üzerine üç gün önce saksağan yavrusu kondu.

Zengin, uçamayan ve bitkin olduğunu fark ettiği kuşu, durağa götürerek su ve tavuk etiyle besledi.

Kısa sürede sağlığına kavuşan ve herhangi bir kafese konulmayan saksağan yavrusu, duraktan ayrılmadı. Taksicilerin elleriyle su içirip özenle baktığı saksağan yavrusu, durak esnafının ve müşterilerin ilgi odağı oldu.

Sürücülerden Yavuz Zengin, AA muhabirine, kuşu taksinin üzerinde bulduklarında çok halsiz olduğunu söyledi.

Hayvanı hemen koruma altına aldıklarını belirten Zengin, "Üç gündür bu arkadaşımızı besliyoruz. Adını da 'Garip' koyduk, durağımızın neşe kaynağı oldu." dedi.

Taksi şoförü İhsan Kervan da saksağanın tamamen özgür olduğunu dile getirerek, "Kuşu bulduk, 3-4 gündür besliyoruz, ne zaman uçmak isterse o zaman doğaya salacağız." diye konuştu.

Durağın sürekli müşterilerinden Kadir Elmacı ise taksicileri duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'da Taksicilerden Saksağan Yavrusuna Şefkat - Son Dakika

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