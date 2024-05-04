Amasya'da 83 Parça Tarihi Eser Satmaya Çalışan 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Amasya'da 83 Parça Tarihi Eser Satmaya Çalışan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Amasya\'da 83 Parça Tarihi Eser Satmaya Çalışan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Amasya'da, ellerinde bulunan 83 parça tarihi eseri satmaya çalışan 2 kişi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonda, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 12 sikke ile 71 parça tarihi eser ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

04.05.2024 17:38
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Amasya'da ellerindeki 83 parça tarihi eseri satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 12 sikke ile 71 parça tarihi eser ele geçirildi.

Söz konusu tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen zanlılar, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'da 83 Parça Tarihi Eser Satmaya Çalışan 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da 83 Parça Tarihi Eser Satmaya Çalışan 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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