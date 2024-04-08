Amasya\'da Ramazan Bayramı\'na kısa bir zaman kala tatlıcılar hazırlıklara başladı

Amasya'da Ramazan Bayramı'na kısa bir zaman kala tatlıcıların da tatlı telaşı başladı.
Bayramda misafirlere ikramlıkların başında tatlılar geliyor, bu tatlıların başını da baklava çekiyor. Amasya'da tatlıcılar hazırlıklarını tamamlayarak müşterilerini beklemeye başladı.
Amasya'da 12-13 yıldır tatlıcılık yaptığını söyleyen Sedat Çalışkan, "Ramazan dolayısıyla yoğunluk tüm hızıyla devam ediyor. Çalışıyoruz, bayram hazırlıklarına, müşterilerimizi bekliyoruz." dedi.
Tatlıcılar arife günü akşamına kadar vatandaşlara hizmet etmeye devam edecek. Tatlı fiyatları ise kilogramı 250 lira ile 580 lira arasında değişiyor.
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