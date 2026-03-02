Amasya'da Tek Başına Yaşayan Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
Amasya'da Tek Başına Yaşayan Adam Ölü Bulundu

02.03.2026 09:39
Ahmet Tercan, annesinin haber alamaması üzerine komşuları tarafından ölü bulundu. Olayın nedeni araştırılıyor.

AMASYA'da annesinin haber alamadığı Ahmet Tercan (41), yalnız yaşadığı müstakil evinde ölü bulundu.

Olay, dün Fethiye Mahallesi Fetih Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Nurhayat Karaböcek, 3 gündür oğlundan haber alamayınca komşularını arayarak durumu bildirdi.Dün akşaml eve gelen komşular kapıyı çaldı ancak açan olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kapıyı açarak girdiği evde sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ahmet Tercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından Tercan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Mahalle muhtarı Mehmet Arduç, "Annesi İstanbul'da yaşıyordu. Oğlundan haber alamayınca komşusunu aramış. Komşusu da eve gelip kapıya vuruyor. Açan olmayınca polisi arıyorlar. Ekipler kapıyı açıp içeri girince ölü bulunmuş. Tek başına yaşıyordu, kimseye bir zararı yoktu, kendi halinde birisiydi" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
