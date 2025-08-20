Amasya\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
S.K. idaresindeki 55 HY 575 plakalı otomobil, Amasya- Tokat kara yolu Helvacı mevkisinde Z.G'nin kullandığı 05 AU 313 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücülerle araçlarda bulunan A.B. ve N.K, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
