Amasya\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Sedat K'nin (52) kullandığı 34 JJ 9952 plakalı otomobil, Kırca köyü kavşağında Halil S. (21) idaresindeki 05 AAD 337 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Arife K. (49), Fatma U. (49) ve Eymen Efe U. (15) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
