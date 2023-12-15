Amasya\'da uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

Amasya'da düzenlenen ve "Duman05" adı verilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 14 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma sonucu, 44 personelle "Duman05 Operasyonu" düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 29 tabanca mermisi, 28 av tüfeği fişeği, 5 gram esrar ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.