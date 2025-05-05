Amasya\'da Vekaletle Kurban Toplantısı

Amasya İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Amasya Şubesi iş birliğiyle, 2025 yılı "Vekaletle kurban organizasyonu" kapsamında din görevlilerine yönelik bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, vekaletle kurban bağışı süreci, bağış toplama usulleri, halkı bilgilendirme yöntemleri ve organizasyonun genel işleyişi hakkında detaylı bilgi verildi.

Toplantıda konuşan İl Müftüsü Hamza Bayram, vekaletle kurban organizasyonunun güvenilirliğine vurgu yaparak, hayır hizmetine katkı sağlamanın önemli bir sorumluluk olduğunu ve din görevlilerine bu süreçte büyük görev düştüğünü ifade etti.

Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve sahadaki uygulamalara yönelik görüş alışverişiyle sona erdi.

Amasya İl Müftülüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa İl Müftüsü Hamza Bayram'ın yanı sıra TDV Amasya Şube Temsilcisi Ali Kiraz ile din görevlileri katıldı.