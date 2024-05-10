Amasya\'da vince arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, vince arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Onur Güler (38) idaresindeki 34 FPY 573 plakalı otomobil, Merzifon- Çorum karayolu 22. kilometresinde Cihat Usta yönetimindeki 05 EE 268 plakalı vince arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Onur Güler'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kazanın ardından bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.
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