Amasya'da Yaralı Bulunan Balaban Kuşu Koruma Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amasya'da Yaralı Bulunan Balaban Kuşu Koruma Altına Alındı

Amasya\'da Yaralı Bulunan Balaban Kuşu Koruma Altına Alındı

Amasya'nın Yıldız köyünde yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu, Amasya Belediyesi Hayvan Barınağı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Kuşun tedavisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde devam edecek.

16.08.2024 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da yaralı bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu koruma altına alındı.

Merkeze bağlı Yıldız köyü sakinlerinden Salih Karabıyık, yol kenarında yaralı halde bir balaban kuşu buldu.

Karabıyık, yaralı kuşu tedavisi için Amasya Belediyesi Hayvan Barınağı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim etti.

İki ayağının da kırık olduğu tespit edilen kuşun tedavisine, ilk müdahalesinin ardından teslim edildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde devam edilecek.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Amasya Belediyesi, Balaban, amasya, Hayvan Hakları, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Yaralı Bulunan Balaban Kuşu Koruma Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Alpay Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumrukladığı anın en net görüntüsü Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumrukladığı anın en net görüntüsü
15:04 TBMM’de utandıran görüntüler Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
23:25 Beşiktaş’ta lüks cipiyle genç kadını ağır yaralayan maganda tutuklandı Beşiktaş'ta lüks cipiyle genç kadını ağır yaralayan maganda tutuklandı
07:13 Tam 34 penaltı kullanıldı UEFA Avrupa Ligi’nde inanılmaz maç Tam 34 penaltı kullanıldı! UEFA Avrupa Ligi'nde inanılmaz maç
05:46 Alevler bir anda sardı Gaziantep’te fabrika yangını Alevler bir anda sardı! Gaziantep'te fabrika yangını
02:05 Erdoğan imzaladı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni atama Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama
01:18 İsrailliler Batı Şeria’daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti İsrailliler Batı Şeria'daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti
01:16 Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu
00:46 Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu
00:16 ABD ve İngiltere’ye ait savaş uçakları Yemen’i vurdu ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Yemen'i vurdu
23:47 Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ’ın “Suriye Aile Hukuku“ kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ'ın "Suriye Aile Hukuku" kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı
23:14 Abdülkerim Bardakcı’ya komik teklif Galatasaray, bir saniye bile düşünmeden reddetti Abdülkerim Bardakcı'ya komik teklif! Galatasaray, bir saniye bile düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 17:47:01. #1.13#
SON DAKİKA: Amasya'da Yaralı Bulunan Balaban Kuşu Koruma Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement