Amasya\'da Yaz Kur\'an Kursu Kapanışı

Amasya'da düzenlenen yaz Kur'an kurslarının kapanış programı düzenlendi.

Sultan II. Bayezid Camii'nde düzenlenen programa, İl Müftüsü İbrahim Yavuz, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere hayırseverlerin katkılarıyla alınan akıllı telefon, bisiklet ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

İl Müftüsü Yavuz, öğrencileri tebrik ederek emeği geçen personele, ailelere ve hayırseverlere teşekkür etti.