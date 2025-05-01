Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nde balık ölümleri yaşandı

AMASYA - Amasya şehir merkezinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde balık ölümleri yaşandı. Nehir kıyısında incelemede bulunan Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya'dan kaynaklanmayan balık ölümlerinin araştırılacağını açıkladı.

Yeşilırmak Nehri'nin Hacılar Meydanı Mahallesi ve Akbilek Mahallesi mevkiinden geçen bölümünde suyun renginin değişmesinin ardından yüzeye çok sayıda balık çıktı. Ölü balıkların kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi. Polis ekipleri, balıkların zehirli olabileceği yönünde toplanmaması yönünde vatandaşlara uyarıda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

"Balık ölümleri Amasya il sınırları içerisinden kaynaklanan bir durum değil"

Balık ölümlerinin yaşandığı son noktaya kadar gidilmesi talimatı veren Amasya Valisi Önder Bakan, "Arkadaşlarımız sahada gerekli taramaları yapıyorlar. Numuneler alındı. Bizim şehrimizden kaynaklanan bir durum değil bu. Amasya il sınırları içerisinden kaynaklanan bir durum değil. Gerekli değerlendirmeleri yapıp daha sonra paylaşacağız. Ama maalesef yaşanan balık ölümlerine bizde çok üzüldük" dedi. Şehirde daha önceki yıllarda da değişik zamanlarda balık ölümlerinin yaşandığını hatırlatan Bakan, "Gerekli tedbirleri almak için bütün kurumlar elbirliğiyle çalışacağız. İnşallah bundan sonraki zaman diliminde böyle bir hadiseyle tekrar karşılaşmayız" diye konuştu.

Suda çırpınan balıkları endişeyle izleyen vatandaşlardan Seçkin Kurt, "Çok üzgünüz. Balıklar oksijensiz kalmış ölmüşler. Yazık ve günah" şeklinde konuştu.

Yeşilırmak Nehri'nin geçtiği Amasya'nın komşusu Tokat'ın Turhal ilçesinde de geçen Cumartesi günü toplu balık ölümleri görülmüştü.