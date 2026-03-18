Amasya'da Yetimlere Bayram Kıyafetleri - Son Dakika
Amasya'da Yetimlere Bayram Kıyafetleri

18.03.2026 14:08
Amasya İHH, 65 yetim çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti. İyilikte devam kararlılığı vurgulandı.

Amasya İHH Yetim Birimi ve Kadın Komisyonu, Ramazan Bayramı öncesinde 65 yetim ve muhtaç çocuğa bayramlık kıyafetler hediye etti.

Amasya İHH Yetim Birimi Başkanı Rabiya Aydın, her yıl geleneksel hale getirdikleri bayramlık hediye çalışmasını bu yıl da tamamladıklarını belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da yetim ve muhtaç yavrularımıza bayramlık hediyelerini ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeryüzünde çocukların katledildiği ve çocukların yetim bırakıldığı zorlu bir dünya düzeninde, bizler kararlılıkla iyiliğin tarafında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bağışçılara teşekkür eden Aydın, yetimlerin toplumdaki önemine dikkat çekerek, "Yetim gülerse dünya güler" sloganıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da Yetimlere Bayram Kıyafetleri - Son Dakika

SON DAKİKA: Amasya'da Yetimlere Bayram Kıyafetleri - Son Dakika
