Amasya\'da Yıldırım Düşmesi Can ve Mal Güvenliğini Tehdit Etti

Amasya'da sağanağın ardından 5 katlı bir binada, çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu hasar meydana geldi.

Kentte etkili olan sağanağın ardından 55 Evler Mahallesi Mehmet Varilli Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü.

Çatıda bulunan asansör kulesinin beton blokuna isabet eden yıldırımın şiddetiyle kopan beton parçaları bina önüne ve sokağa döküldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çatıdan düşebilecek parça riskine karşı apartmanın bulunduğu sokağı araç ve yaya geçişine kapattı.

AFAD ve itfaiye ekipleri de incelemede bulundukları binada hasar tespit çalışması başlattı.