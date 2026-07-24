Amasya'da Yıldızların Gecesi
Eğribük köyünde gece çekilen 'time-lapse' video ile yıldız hareketleri kaydedildi.
Amasya'da "time-lapse" (hızlandırılmış video) tekniğiyle kaydedilen gece görüntüsünde, yıldızların gökyüzündeki hareketleri kaydedildi.
Suluova ilçesine bağlı Eğribük köyünde yaşayan Adem Eren Polat, gece saatlerinde gökyüzündeki yıldız hareketliliğini kaydetmek için çalışma yaptı.
Polat tarafından yaklaşık 2 saat boyunca kesintisiz olarak kaydedilen görüntü, hızlandırma tekniği kullanılarak 24 saniyelik videoya dönüştürüldü.
Gökyüzündeki yıldızların hareketlerinin izlenebildiği görüntü, görsel şölen sundu.
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