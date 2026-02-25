Amasya\'da Yolda Kaya Düşmesi

Amasya'da kara yoluna düşen kaya parçaları, ulaşımın aksamasına neden oldu.

Amasya- Taşova kara yolu Ziyaret Kavşağı mevkisinde yola kaya parçalarının düşmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, Karayolları ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kayaları kara yolundan kısmen kaldırmasının ardından trafik, tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Ekipler, yolu tamamen temizlemek için çalışmalarına devam ediyor.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, olayda can ve mal kaybının yaşanmadığı, konu ile ilgili teknik ve fiziki incelemenin devam ettiği belirtildi.