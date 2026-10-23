Amasya'daki Aydınca Barajı'nda su tutuldu, 41 milyon 860 bin metreküp depolanacak - Son Dakika
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Amasya'daki Aydınca Barajı'nda su tutuldu, 41 milyon 860 bin metreküp depolanacak

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Amasya\'daki Aydınca Barajı\'nda su tutuldu, 41 milyon 860 bin metreküp depolanacak
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DSİ tarafından Amasya merkeze bağlı Aydınca köyünde yapımı tamamlanan Aydınca Barajı'nda törenle su tutulmaya başlandı. 41 milyon 860 bin metreküp kapasiteli baraj, 33 bin 300 dekar tarım arazisinin modern sistemlerle sulanmasını sağlayacak.

Amasya'daki Aydınca Barajı'nda düzenlenen törenle su tutulmaya başlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında merkeze bağlı Aydınca köyünde yapımı tamamlanan baraj için su tutma töreni gerçekleştirildi.

Temelden yüksekliği 89,77 metre olan, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu gövde tipinde inşa edilen baraj, kurak dönemlerde bölgedeki tarımsal üretimin güvencesi olacak.

41 milyon 860 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip Aydınca Barajı sayesinde bölgedeki 33 bin 300 dekar verimli tarım arazisinin modern sistemlerle sulanması sağlanacak.

Törene, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Dinçer Aydoğan, Barajlar ve HES Dairesi Başkanı İsmail Karabulut, DSİ Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik ile kurum personeli ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA
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