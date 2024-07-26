Amasya'daki Yedikır Baraj Gölü'nde kuraklıktan sular çekildi, balık ölümleri görülmeye başladı - Son Dakika
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Amasya'daki Yedikır Baraj Gölü'nde kuraklıktan sular çekildi, balık ölümleri görülmeye başladı

Amasya'daki Yedikır Baraj Gölü'nde kuraklık ve sulama ihtiyacı sebebiyle sular metrelerce çekildi. Ortasındaki adaya kıyıdan yol açılan gölde, balık ölümleri de görülmeye başladı. Barajın su seviyesinin düşmesi tarımsal üretimi etkilediği için kapalı sulama sistemine geçilmesi gerektiği belirtildi.

26.07.2024 00:16
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Amasya'daki Yedikır Baraj Gölü'nde kuraklıktan sular çekildi, balık ölümleri görülmeye başladı

AMASYA - Amasya'daki Yedikır Baraj Gölü'nde kuraklık ve sulama ihtiyacı sebebiyle sular metrelerce çekildi. Ortasındaki adaya kıyıdan yol açılan gölde, balık ölümleri de görülmeye başladı.

Yol gölü ikiye ayırdı

Amasya'nın Suluova ilçesinde sulamada kullanılmasının yanı sıra göçmen kuşların yaz döneminde konakladığı Yedikır Baraj Gölü'nde sular kıyıdan metrelerce çekildi. 600 hektarlık alanı kaplayan gölün ortasında bulunan ve sandallarla ulaşılabilen adaya kıyıdan araçla ya da yürüyerek gidenler karşılaştıkları duruma şaşırdı. 1985 yılında kullanıma başlayan barajın sular altında kalan eski Amasya- Merzifon bağlantı yolu da tekrar ortaya çıktı. Yol gölü ikiye ayırdı.

Balık ölümleri başladı

Adacıklar oluşan gölde ilk defa bu yıl balık ölümlerinin görüldüğünü belirten amatör balıkçı Şenol Gök, "Gölde suyun azalmasından dolayı balık ölümleri oluyor. Ayrıca suların çekilmesiyle baraj gölü ikiye ayrıldı" dedi.

Yağışlar yetersiz oldu

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan, "Yaklaşık 150 bin dekar araziyi sulayan Yedikır Barajı bu yıl ciddi bir kuraklık ile karşı karşıya kaldı. Kış döneminde kar yağmaması ve yağışlarında yetersiz olması nedeniyle barajımız istenilen seviyede dolmadı" diye konuştu.

"Kapalı sulama sistemine geçilmesi lazım"

Çok sayıda kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan barajda azalan su rezervinin tarımsal üretimi de etkilediğini vurgulayan Özarslan, "Baraj 1990'lı yıllarda yapıldığı için artık kapalı sulama sistemine geçilmesi lazım. Açık sistemde tarlaya ulaşana kadar büyük su kayıpları olmakta. Kapalı sistemle birlikte hem su kayıplarımız azalacak hem de çiftçilerimizin su tüketimi daha azalacaktır. Bu konuda çalışma yapılarak programa alındığını biliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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