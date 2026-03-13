Amasya'dan Gazze'ye İftar Yardımı

AMASYA'da lise öğrencileri, Ramazan ayında Gazze'deki akranlarına Kadir Gecesi'nde iftar verebilmek amacıyla başlattıkları kampanya kapsamında kendi harçlıklarıyla topladıkları 27 bin 900 lirayı bağışladı.

Kentte bulunan Bülbül Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öncülüğünde düzenlenen "Hayırda Yarışalım" kampanyasına öğrenciler kendi harçlıklarıyla katıldı. Sınıf sınıf yapılan bağışlarla toplam 27 bin 900 lira toplandı. Toplanan para, Gazze'ye ulaştırılması amacıyla banka aracılığıyla İHH İnsani Yardım Derneği hesabına yatırıldı.

Öğretmenleriyle birlikte bankaya giden öğrenciler, Gazze'deki akranlarına Kadir Gecesi'nde iftar verilebilmesi için topladıkları parayı banka görevlilerine teslim ederek İHH hesabına yatırılmasını sağladı.

GAZZE'DEKİ AKRANLARINA HARÇLIKLARIYLA KADİR GECESİNDE İFTAR DESTEĞİ

Sosyal Yardımlaşma Kulübü öğrencilerinden Esmanur Örmekaya (16), "Bugün Ramazan ayı yardımlaşma kampanyasında sosyal yardımlaşma kulübü olarak Gazze'deki çocuklarımıza ve insanlara Kadir Gecesi'nde iftar vermek istedik. Bu nedenle harçlıklarımızı biriktirip okulca Gazze'deki çocuklarımıza iftarlar vermek istedik" dedi.

Projede görev alan Nida Çaycı (16) ise, "Ramazan ayı yardımlaşma ayı. Biz de sosyal yardımlaşma ve dayanışma kulübü olarak Gazze'deki kardeşlerimize kendi harçlıklarımızla Kadir Gecesi'nde iftar vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA