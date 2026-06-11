Amasya\'dan İstanbul\'a Acil Karaciğer Nakli

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait B-200 tipi uçakla Amasya'dan İstanbul'a karaciğer greftinin en kısa sürede ulaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimize ait B-200 tipi uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Amasya'dan İstanbul'a karaciğer greftini en kısa sürede ulaştırarak zamanla yarışta kritik bir rol üstlendik. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.