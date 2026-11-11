Amasya Göynücek'te organ bağışı farkındalık etkinliğinde broşür dağıtıldı - Son Dakika
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Amasya Göynücek'te organ bağışı farkındalık etkinliğinde broşür dağıtıldı

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Amasya Göynücek\'te organ bağışı farkındalık etkinliğinde broşür dağıtıldı
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Göynücek Devlet Hastanesi, Organ Bağışı Haftası kapsamında Amasya'nın Göynücek ilçesinde farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte sağlık personelleri vatandaşlarla bir araya gelerek organ bağışı konusunda broşür dağıtıp bilgi verdi.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği yapıldı.

Göynücek Devlet Hastanesi tarafından Organ Bağışı Haftası dolayısıyla toplumsal sağlık bilincini artırmak ve organ nakli bekleyen vatandaşların sesini duyurmak amacıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Sağlık personelleri vatandaşlar ile bir araya gelerek, organ bağışı konusunda broşür dağıtarak bilgiler verdi.

Kaynak: AA
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