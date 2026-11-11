Amasya Göynücek\'te organ bağışı farkındalık etkinliğinde broşür dağıtıldı

Amasya Göynücek'te organ bağışı farkındalık etkinliğinde broşür dağıtıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göynücek Devlet Hastanesi, Organ Bağışı Haftası kapsamında Amasya'nın Göynücek ilçesinde farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte sağlık personelleri vatandaşlarla bir araya gelerek organ bağışı konusunda broşür dağıtıp bilgi verdi.
Amasya'nın Göynücek ilçesinde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği yapıldı.
Göynücek Devlet Hastanesi tarafından Organ Bağışı Haftası dolayısıyla toplumsal sağlık bilincini artırmak ve organ nakli bekleyen vatandaşların sesini duyurmak amacıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.
Sağlık personelleri vatandaşlar ile bir araya gelerek, organ bağışı konusunda broşür dağıtarak bilgiler verdi.
Kaynak: AA
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