 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Araç Filosunu Güçlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Araç Filosunu Güçlendirdi

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve trafik hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi, halkın huzur ve güveninin sağlanması için araç filosunu güçlendirdi. İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, 10 yeni araçla kentin güvenliğine katkı sağlanacağını belirtti. Yeni araçlar, suçla mücadelede, trafik denetimlerinde ve olaylara hızlı müdahalede daha etkin performans sergileyecek.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Araç Filosunu Güçlendirdi
27.12.2023 - 17:39,
Abone Ol

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü, kentte asayiş ve trafik hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi, halkın huzur ve güveninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele için araç filosunu güçlendirdi.

İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, araç filolarına 5 otomobil, 5 hafif ticari araç olmak üzere 10 araç kazandırdıklarını söyledi.

Modern teknolojiye sahip, çevre dostu ve yüksek performanslı araçlarla kentin güvenliğine katkı sağlamaya devam edeceklerini vurgulayan Kurt, "Halkımızın güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden çalışan polis teşkilatımızın, görevlerini daha etkin şekilde yerine getirebilmesi için araç filomuzu güncelledik. Yeni araçlarımız suçla mücadelede, trafik denetimlerinde ve olaylara hızlı müdahalede daha etkin performans sergilememizi sağlayacak. Amacımız, vatandaşlarımıza daha güvenli çevre sunmak ve suçla mücadelede en üst düzeyde başarı elde etmektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Kemal Kurt, Amasya, Güvenlik, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Araç Filosunu Güçlendirdi - Son Dakika


18:03
Feyyaz Uçar'ın 'Adaylarımızdan biri' dediği Sergen Yalçın'dan açıklama var Feyyaz Uçar'ın "Adaylarımızdan biri" dediği Sergen Yalçın'dan açıklama var
17:44
Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38
Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı
17:24
Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
16:10
Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02
İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi
15:55
ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü
15:53
Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı

Son Dakika
17:44 Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38 Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı
17:24 Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
16:10 Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02 İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi
15:55 ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü
15:53 Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25 Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
15:21 Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama
15:19 İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 18:11:56. #1.11#
SON DAKİKA: Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Araç Filosunu Güçlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement