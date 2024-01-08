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Amasya İl Jandarma Komutanlığı'ndan Sürücülere Kış Lastiği Uyarısı - Son Dakika
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Amasya İl Jandarma Komutanlığı'ndan Sürücülere Kış Lastiği Uyarısı

Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sürücülere olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Uyarıda, kış aylarında kar yağışı ve buzlanma gibi olumsuz hava koşullarının sürücüler için ekstra risk oluşturabileceğine dikkat çekildi. Özellikle kış mevsiminde, sürücülerin araçlarına kış lastikleri taktırmalarının önemine vurgu yapıldı. Kış lastikleri, düşük sıcaklıklarda daha iyi tutunma sağlayarak aracın kontrolünü artırır ve buzlu zeminlerde daha güvenli sürüş imkanı tanıdığı belirtildi. Bu nedenle, sürücülerin kış lastiklerini zamanında taktırmalarının önemli olduğu ifade edildi. Trafik ekipleri, sürücülerin bu uyarılara dikkat etmeleri ve gerekli önlemleri almaları gerektiğini ifade etti.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı\'ndan Sürücülere Kış Lastiği Uyarısı
08.01.2024 - 18:07,
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Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sürücülere olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Uyarıda, kış aylarında kar yağışı ve buzlanma gibi olumsuz hava koşullarının sürücüler için ekstra risk oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Özellikle kış mevsiminde, sürücülerin araçlarına kış lastikleri taktırmalarının önemine vurgu yapıldı. Kış lastikleri, düşük sıcaklıklarda daha iyi tutunma sağlayarak aracın kontrolünü artırır ve buzlu zeminlerde daha güvenli sürüş imkanı tanıdığı belirtildi. Bu nedenle, sürücülerin kış lastiklerini zamanında taktırmalarının önemli olduğu ifade edildi.

Trafik ekipleri, sürücülerin bu uyarılara dikkat etmeleri ve gerekli önlemleri almaları gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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