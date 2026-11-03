Amasya İl Özel İdaresi, Taşova Yerkozlu'da 200 metre derinlikte su kaynağı buldu - Son Dakika
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Amasya İl Özel İdaresi, Taşova Yerkozlu'da 200 metre derinlikte su kaynağı buldu

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Amasya İl Özel İdaresi, Taşova Yerkozlu\'da 200 metre derinlikte su kaynağı buldu
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Amasya İl Özel İdaresi, Taşova'ya bağlı Yerkozlu köyünde yürüttüğü sondaj çalışmasında 200 metre derinliğe inerek yeni içme suyu kaynağı buldu. Kaynağın köyün sağlıklı, güvenilir ve kesintisiz içme suyuna erişimine katkı sunması hedefleniyor.

AMASYA (AA) – Amasya İl Özel İdaresi tarafından, Taşova ilçesine bağlı Yerkozlu köyünde gerçekleştirilen sondaj çalışmasıyla yeni içme suyu kaynağına ulaşıldı.

Amasya İl Özel İdaresinin 2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Yerkozlu köyünde gerçekleştirilen sondaj çalışmasında 200 metre derinliğe inilerek yeni içme suyu kaynağı bulundu.

Çalışmayla köyün içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik önemli bir adım atılırken, vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve kesintisiz içme suyuna erişiminin sağlanması hedefleniyor.

Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, köylerin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması ve altyapı hizmetlerinin güçlendirilmesi noktasında desteklerinden dolayı başta Amasya Valisi Önder Bakan olmak üzere, milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez'e, İl Genel Meclisi üyelerine ve çalışmaların sahada yürütülmesinde emeği geçen personele teşekkür etti.

Amasya İl Özel İdaresinin, il genelindeki köylerde içme suyu, yol ve altyapı hizmetlerine yönelik çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Amasya İl Özel İdaresi, Taşova Yerkozlu'da 200 metre derinlikte su kaynağı buldu - Son Dakika
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