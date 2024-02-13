Amasya Kaymakamı Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi - Son Dakika
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Amasya Kaymakamı Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi

Amasya Kaymakamı Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi

Amasya'nın Göynücek Kaymakamı Mustafa Kartal, Türk Kızılay'ının 'Birbirimize Candan Bağlıyız' kampanyasına destek verdi. Kaymakam Kartal, Türk Kızılay kan toplama aracında kan bağışında bulunarak insanların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için kan vermenin önemini vurguladı. Kartal, kan bağışının insan vücudu için muadilinin olmadığını belirterek, herkesi kan vermeye davet etti.

13.02.2024 17:05
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Amasya'nın Göynücek Kaymakamı Mustafa Kartal, Türk Kızılay'ının "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyasına destek verdi.

Kartal, Kaymakamlık binası önünde konuşlanan Türk Kızılay kan toplama aracında kan bağışında bulundu.

Kartal, insanların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için kan vermesi gerektiğini söyledi.

Kaynağı insan vücudu kanın muadilinin olmadığının altını çizen Kartal, "Kan verebilecek durumda olan herkesin kan bağışında bulunması birer insanlık görevidir. Bir kişinin vereceği kan 3 insana şifa oluyor. Bunun için bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya Kaymakamı Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi - Son Dakika


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