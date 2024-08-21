Amasya Merzifon\'da yapılan trafik denetiminde 8 sürücüye para cezası uygulandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 8 sürücüye para cezası uygulandı.
Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, denetimlerde ehliyet, araç muayenesi, alkol, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı kontrolü gerçekleştirdi.
Denetimde 399 sürücü kontrol edilirken, 8'ine çeşitli nedenlerle 66 bin 292 lira para cezası uygulandı. Denetimde 2 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konulurken, 6 araç da trafikten men edildi.
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