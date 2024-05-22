Amasya Milli Eğitim Müdürü Gümüşhacıköy ilçesindeki okulları ziyaret etti

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Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, Gümüşhacıköy ilçesindeki okulları ziyaret etti.

Türkmen, Şehit Ümit Çoban İlkokulu ve Ortaokulu, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek, idareciler, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette ilçedeki eğitim öğretim faaliyetlerinin durumu, okulların onarım ve güçlendirme çalışmaları, planlanan yeni eğitim yatırımları ve mesleki eğitim durumu ele alındı.

Türkmen, yeni maarif modelinin sadece medeniyete uyum sağlayan bir nesil değil, etkin olarak medeniyet kurucusu ve geliştiricisi bilge nesiller yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Eğitim felsefesinin ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş öğrenci profili oluşturmayı amaçladığını anlatan Türkmen, "Bu hedef doğrultusunda yeni maarif modelimizi eğitim yöneticilerimizle ve öğretmenlerimizle istişare ederek uygulamaya koyacağız." dedi.

Ziyaretlere İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hayriye Tüfekçi de katıldı.