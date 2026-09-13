Amasya\'nın coğrafi işaretli misket elmasında 6 bin 500 ton rekolte beklentisi var

Amasya'nın coğrafi işaretli misket elması rekoltesinin bu yıl yaklaşık 6 bin 500 ton olması bekleniyor.

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, AA muhabirine, misket elmasının kent genelinde 2 bin 220 dekar alanda üretildiğini söyledi.

Bu yıl misket elmasında yaklaşık 6 bin 500 ton rekolte beklediklerini dile getiren Cebeci, "2-3 yıldır misket elmamız yoktu. Bu sene çok şükür, güzel elmamız var. Bereketli bir sezon olur inşallah." dedi.

Suluova ilçesinde 5 dönüm arazide misket elması yetiştiren Adnan Uygun ise misket elmasının kendine özgü aroması, kokusu ve lezzetiyle Amasya'nın simgelerinden olduğunu vurguladı.

Misket elmasının önemli özelliklerinden birinin iki yılda bir meyve vermesi olduğunu belirten Uygun, "Üreticilerimiz büyük emek ve sabır gösteriyor. Doğal ve ilaçsız olarak yetiştirilen Amasya misket elması kendine özgü lezzetiyle çok değerli bir üründür." diye konuştu.

Üretici Ömer Balkar da bu sene misket elmasının oldukça bol olduğuna işaret ederek, "Tahmin ediyorum geçen yıllara göre fiyat da düşecektir. Amasya elmasını diğer elmalardan ayıran en önemli özelliği suyunun bol olmasıdır. Sanayide de çok kullanılır, sirke ve meyve suyu yapılır." ifadelerini kullandı.