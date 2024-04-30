Amasya\'nın Taşova ilçesinde kamu personeline afet farkındalık eğitimi verildi

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Amasya'nın Taşova ilçesinde görevli kamu personeline, afet farkındalık eğitimi verildi.

Amasya AFAD Eğitim Şube Müdürü Burhan Özü, Taşova Kaymakamlığı tarafından İlçe Müftülüğünde düzenlenen eğitimde, afetlere hazır olunması gerektiğini belirterek, "Ülkemizde meydana gelen son depremleri ön planda tutarak ve bölgemizin de deprem açısından riskli olması nedeniyle farkındalık eğitimi verdik. Personelimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Eğitim, uygulamalı olarak deprem çadırı kurulması ile sona erdi.

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