Amasya'nın Ziyaret beldesinde Yeşilırmak'ta taşkın riski için temizlik yapıldı - Son Dakika
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Amasya'nın Ziyaret beldesinde Yeşilırmak'ta taşkın riski için temizlik yapıldı

Amasya\'nın Ziyaret beldesinde Yeşilırmak\'ta taşkın riski için temizlik yapıldı
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Amasya'nın Ziyaret beldesinde Yeşilırmak yatağında su seviyesinin yükselmesi üzerine Ziyaret Belediyesi ve DSİ ekipleri taşkın riskine karşı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, suyun akışını engelleyebilecek ağaç ve kökleri temizleyerek vatandaşların can ve mal güvenliğini korumayı amaçlıyor.

Amasya'nın Ziyaret beldesinde, Yeşilırmak yatağında olası taşkın riskine karşı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Irmakta su seviyesinin yükselmesi üzerine Ziyaret Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, Kandolap, Kertiller, Adabağları ve Aşağı Bağ mevkilerinde önleyici tedbirler aldı.

Ziyaret Belediye Başkanı Ahmet Kemal Dayıoğlu, yaptığı açıklamada, suyun akış yönünü ve hızını olumsuz etkileyebilecek unsurların temizlendiğini belirtti.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla tedbirleri sürdürdüklerini ifade eden Dayıoğlu, "Irmak içerisinde suyun akışını engelleyebilecek ağaç, ağaç kökleri ve benzeri unsurlar, DSİ ekiplerimiz tarafından titizlikle temizlendi. Su akışının sağlıklı bir şekilde devam etmesi ve olası taşkınların önüne geçilmesi amacıyla yürütülen bu çalışmalarla beldemizin güvenliğini sağlıyoruz." dedi.

Dayıoğlu, çalışmalarda emeği geçen DSİ ekiplerine teşekkür ederek kurumlarla işbirliği içinde çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Güncel, Amasya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'nın Ziyaret beldesinde Yeşilırmak'ta taşkın riski için temizlik yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'nın Ziyaret beldesinde Yeşilırmak'ta taşkın riski için temizlik yapıldı - Son Dakika
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