Amasya Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Dünya İkincisi

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Amasya Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, çevrim içi yapılan Uluslararası Gençlik Bilim Yarışması'nda, "Güneş Panellerinin Verimliliğini Arttırma" isimli projeleri ile dünya ikincisi oldu.

Endonezya'da düzenlenen ve 16 ülkeden 305 projenin davet edildiği yarışmada, öğrenciler Tunahan Akın, İbrahim Arda Karataşoğlu, Mustafa Yahya Yücel ve danışman öğretmen Serkan Kaya, projeleriyle gümüş madalyaya layık görüldü.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, okulu ziyaret ederek, "Güneş Panellerinin Verimliliğini Arttırma" projesi ile ödül alan öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Türkmen, "Okullarımızda bu teknoloji çalışmalarının, araştırma projelerinin zenginleştirilmesi, ulusal ve uluslararası yarışmalara müracaat edecek kadar öz güvenin gelişmesi açısından tebrik ediyoruz arkadaşlarımızı. Dünya ikincisi olarak şehrimizi de okullarımızı da gururlandırdılar." diye konuştu.

Okul Müdürü Niyazi Şişik ise, "Zaman mefhumu gözetmeksizin çalışan arkadaşlarıma ve öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz için de ilimiz için de çok büyük başarı. İnşallah devamı gelecek. Hedefimiz artık dünya birinciliği. İnşallah o doğrultuda çalışmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Danışman öğretmen Serkan Kaya, mutlu olduklarını belirterek, "Projemiz güneş panellerinin verimliliğini artırmak için tasarlandı. Güneş ışınının panele dik gelmesi için normalde sensörler, güneşi algılayan sensörler kullanılmakta. Öğrencilerimiz Alper Gezeravcı'dan da etkilenip astronomik hesaplar yaparak sensör kullanmadan güneşe yönelmeyi başarmayı denediler ve astronomik verileri kullanmak ve matematiksel hesaplarla özellikle Amasya'daki her günün saatinde güneşe yönelmeyi başarılı bir şekilde gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.