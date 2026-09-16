Amasya Suluova'da kaybolan iki büyükbaş hayvan AFAD'ın termal dronuyla bulundu - Son Dakika
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Amasya Suluova'da kaybolan iki büyükbaş hayvan AFAD'ın termal dronuyla bulundu

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Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Aşağı Karasu köyünde kaybolan iki büyükbaş hayvan, AFAD ekiplerinin termal dron çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi. Ekipler, ormanlık alanda hayvanların bulunduğu bölgeyi belirledi.

Amasya'da ormanlık alanda kaybolan iki büyükbaş hayvan, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Suluova ilçesine bağlı Aşağı Karasu köyünde bir vatandaşın iki büyükbaş hayvanını kaybetmesi üzerine AFAD çalışma başlattı.

Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, termal dron ile iki büyükbaş hayvanın bulunduğu bölgeyi belirledi.

Bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya Suluova'da kaybolan iki büyükbaş hayvan AFAD'ın termal dronuyla bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya Suluova'da kaybolan iki büyükbaş hayvan AFAD'ın termal dronuyla bulundu - Son Dakika
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