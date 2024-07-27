Amasya Taşova'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika
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Amasya Taşova'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Amasya'nın Taşova ilçesinde Türk Kızılay Amasya Kan Bağış Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kampanyaya destek veren Taşova halkına teşekkür eden Türk Kızılay İlçe Temsilcisi Ömer Sayar, kan vermenin insanlık görevi olduğunu vurguladı.

27.07.2024 14:03
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Amasya'nın Taşova ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Amasya Kan Bağış Merkezi tarafından Merkez Çarşı Camisi önünde düzenlenen kampanyaya vatandaşlar destek verdi.

Türk Kızılay İlçe Temsilcisi Ömer Sayar, gazetecilere, sağlıklı bir yaşam için kan vermenin önemli olduğunu söyledi.

Kan vermenin insani bir görev olduğunu belirten Sayar, "Tüm vatandaşlarımızın, insanlığı ve kendini seven herkesin kan vermesi gerekiyor. Kan bağışı kampanyasına katkı sağlayan Taşova halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya Taşova'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya Taşova'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika
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