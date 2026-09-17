Amasya Taşova'da yaralı karga bulan vatandaş, tedavisi için ekiplere teslim etti

Amasya'nın Taşova ilçesinde tarlada yaralı halde bulduğu kargayı evine götüren Bedrettin Oral, su ve etle beslediği hayvanı tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Dereli köyünde yaşayan Oral, tarlada çalıştığı sırada yerde hareketsiz duran kargayla karşılaştı.

Karganın yanına yaklaşmasına rağmen uçmadığını gören Oral, yaptığı kontrolde hayvanın kanadından ve ayağından yaralandığını fark etti.

Yaralı kargayı evine götüren Oral, şırıngayla su içirdiği hayvana et verdi. Daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildiren Oral, karganın ekipler tarafından teslim alınmasını sağladı.

Koruma altına alınan karganın tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.