Amasya Üniversitesi, kente gelen öğrenciler için otogarda karşılama düzenledi - Son Dakika
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Amasya Üniversitesi, kente gelen öğrenciler için otogarda karşılama düzenledi

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Amasya Üniversitesi, kente gelen öğrenciler için otogarda karşılama düzenledi
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Amasya Üniversitesi, 2026-2027 eğitim yılında şehir dışından gelen öğrencileri otogarda karşılayıp kalacak yerlerine ulaştırıyor. Rektör Turabi, son üç yıldır sürdürülen uygulamanın artık gelenek olduğunu ve öğrencilerin mezuniyete kadar yanında olacaklarını belirtti.

Amasya Üniversitesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla şehir dışından gelen öğrencileri otogarda karşılayarak kalacakları yerlere ulaştırıyor.

Üniversitenin son üç yıldır sürdürdüğü uygulama kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden Amasya'ya gelen öğrenciler için otogarda karşılama ekibi oluşturuldu.

Üniversite görevlileri, Amasya'ya ilk kez gelen ve eğitimlerine devam eden öğrencileri otogardaki stantta karşılayarak şehir ve üniversite hakkında bilgilendirici broşürler dağıttı.

Öğrencilerin bavullarının taşınmasına yardımcı olan görevliler, üniversitenin araçlarıyla öğrencileri kalacakları yurt ve evlere ulaştırdı.

"Bu artık Amasya Üniversitesinin bir geleneği oldu"

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde üniversiteye yeni katılan ve eğitimlerine devam eden öğrencileri otogarda karşıladıklarını söyledi.

Üniversitenin imkanlarını öğrencilerin hizmetine sunduklarını belirten Turabi, "İki gündür öğrencilerimizi kalacakları yerlere otogarda karşılayıp iletiyoruz. Gerek ailelerimiz, gerek öğrencilerimiz bu uygulamadan oldukça memnunular. Biz de çok memnunuz. Öğrencilerimize, ailemize hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Bu artık Amasya Üniversitesinin bir geleneği oldu. Öğrencilerimize vermek istediğimiz mesaj şudur, Sizi Amasya'da karşılıyoruz. Yanınızda oluyoruz ve mezun olana kadar da yanınızda olmaya, birlikte olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA
Eğitim Öğretim YılıTurabiRektörEğitimGüncelSon Dakika

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