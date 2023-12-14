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Amasya Üniversitesi'nde Ekip Çalışması ve Liderlik Eğitimi Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Amasya Üniversitesi'nde Ekip Çalışması ve Liderlik Eğitimi Konferansı Düzenlendi

Amasya Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Milli Hakimiyet Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Ekip Çalışması ve Liderlik Eğitimi' konulu konferans düzenlendi. Konferansa Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Erol Ata konuşmacı olarak katıldı. Ata, liderlerin genellikle kriz koşullarında ortaya çıktığını ve liderlik özelliklerinin otoriter yönler de içerdiğini belirtti.

Amasya Üniversitesi\'nde Ekip Çalışması ve Liderlik Eğitimi Konferansı Düzenlendi
14.12.2023 - 15:50,  Güncelleme: 15:52
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Amasya Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, "Ekip Çalışması ve Liderlik Eğitimi" konulu konferans düzenlendi.

Milli Hakimiyet Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Erol Ata konuşmacı olarak katıldı.

Bir liderin normal koşullarda ortaya çıkmayacağını belirten Ata, "Liderler genellikle kriz koşullarında ortaya çıkar. Biraz da tarihsel, ekonomik, siyasal koşullar lideri ortaya çıkarır. Kısaca buna 'konjonktür' diyoruz. Lider olup olmadığına kişinin kendisi karar veremez. Her, 'liderim' diyen lider değildir. Liderlerin otoriter yönleri de bulunur. Lider risk almalı, korkmamalı ancak izleyicilerini de dikkate almalı." ifadelerini kullandı.

Konferans, teşekkür belgesi takdimi ve konferansa katılan öğrencilere katılım belgesi verilmesinin ardından sona erdi.

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Kaynak: AA
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