Amasya Üniversitesi'nde Yapay Zeka Dersi

13.02.2026 15:40
Amasya Üniversitesi, birinci sınıf öğrencilerine 'Yapay zeka okuryazarlığı' dersi sunuyor.

Amasya Üniversitesi, ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıf öğrencilerine yönelik zorunlu seçmeli "Yapay zeka okuryazarlığı" dersini müfredata aldı.

"Yapay zeka okuryazarlığı" dersi ile öğrencilerin yapay zeka teknolojilerini ve bu teknolojilere bağlı uygulamaları etkin şekilde kullanabilmeleri için gerekli beceri ve yeterlilikleri kazanmaları hedefleniyor."

Ders kapsamında yapay zeka temelleri makine öğrenmesi, veri analizi ve uygulamalı projeleri yer alıyor. Bu sayede öğrencilerin teknolojiyi doğru anlayan ve etkin şekilde kullanabilen bireyler olarak yetişmesi amaçlanıyor.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, gazetecilere, dijital dönüşüm ve yapay zeka alanında önemli bir adım attıklarını söyledi.

Yapay zeka teknolojilerinin sağlıktan otomotive, eğitimden güvenliğe kadar pek çok alanda çığır açtığını anlatan Turabi, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz 4 yıllık Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Bölümünü açarak Türkiye'de bu alanda kapsamlı eğitim veren üniversiteler arasına girmiştir. Yalnızca lisans programlarıyla sınırlı kalmayarak, ön lisans düzeyinde de teknoloji odaklı Büyük Veri Analistliği ve İnsansız Araç Teknikerliği programlarıyla öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Türkiye'de bir ilk olarak birinci sınıf öğrencilerimiz 'Yapay zeka okuryazarlığı' dersini alarak bu alandaki gelişmelere çok erken aşamada katılma fırsatı bulacaklardır."

Kaynak: AA

