Amasya Üniversitesi Öğrencileri Göz Engelliler İçin Empati Projesi Gerçekleştirdi

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Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu optisyenlik 2. sınıf öğrencileri "Gözünüz Sağlıkta Olsun" adlı projeyi hayata geçirerek, vatandaşların görme engelliler ile empati kurmasını sağladı.

Öğrenciler bu sosyal sorumluluk projesi ile vatandaşların görme engelli bireylere karşı farkındalığını ve empati duygusunu artırmayı hedefliyor.

Yavuz Selim Meydanı'na kurulan parkurda vatandaşların gözlerini bağlayan öğrenciler, vatandaşlardan parkuru tamamlamalarını ve daha sonra masaya gelerek gözleri bağlı şekilde verilen komutları yerine getirmelerini istedi.

Öğrencilerden Derya Yüksel, "Projemizin amacı görme engelli vatandaşlarımızla ilgili empati yapmak. Görme engelli vatandaşlarımız için şehrimizde yeterli hissedilebilir sarı alanların eksik olduğunu, görme engelli vatandaşlarımızın AVM ve iş yerlerine giriş çıkışlarının uygun olmadığını gözlemledik ve görme engelli olmayan vatandaşlarımızın da görme engelli vatandaşlarımıza yeterince yardımcı olmadıklarını gözlemledik ve bu projeyi planladık." dedi.

Parkuru deneyimleyen vatandaşlardan Nihat Erboğa, "Gözlerimi bağlayınca dünyam karadı. Hiçbir şey görmüyorum. Cenabıallah kimseyi bu duruma düşürmesin dedim. Onun için elimden geldiğince yardımcı olurum, oluyorum da zaten." diye konuştu.

Öğrenciler parkuru tamamlayan vatandaşlarla anket yaparak deneyimlerini öğrendi.