Amasya Üniversitesi Rektörü Turabi, vize haftasında öğrencilere çorba dağıttı

Amasya Üniversitesi Rektörü Turabi, vize haftasında öğrencilere çorba dağıttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya Üniversitesi vize haftasında Milli Hakimiyet yerleşkesinde akşam saatlerinde sınavlarına hazırlanan öğrencilere sıcak çorba ikram etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve yönetimin dağıttığı çorbayla öğrencilere yalnız olmadıkları hissettirilmek istendi.
Amasya Üniversitesi, öğrencilerinin sınav dönemindeki yoğun temposuna destek olmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla "Vize Çorbası" etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi.
Milli Hakimiyet yerleşkesinde vize haftası boyunca düzenlenen etkinlik kapsamında, akşam saatlerinde sınavlarına hazırlanan öğrencilere sıcak çorba ikram ediliyor.
Etkinlik çerçevesinde çorba dağıtımı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve üniversite yönetimi tarafından yapıldı.
Turabi, bu tür etkinliklerle öğrencilerin yalnız olmadıklarını hissettirmeyi ve kampüs ortamında dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.
Kaynak: AA
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