Amasya Valisi Bakan şehit ailesini ziyaret etti

AMASYA (AA) – Amasya Valisi Önder Bakan, Gürcistan'da düşen askeri uçakta şehit olan Gümüşhacıköylü Hava Astsubay Kıdemli Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ın şehadetinin birinci yıl dönümünde ailesini ziyaret etti.

Vali Bakan, 11 Kasım 2025 tarihinde Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri nakliye uçağında şehit olan Kaplan'ın Gümüşhacıköy'de yaşayan ailesiyle bir araya geldi.

Ziyarette Vali Bakan'a, Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş ve Belediye Başkanı Zehra Özyol eşlik etti.

Şehidin babası Ümit Kaplan ve annesi Dilşat Kaplan ile görüşen Vali Bakan, aileye sabır diledi.