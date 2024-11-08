Amasya Valisi'nden Gıda İsrafına Tepki - Son Dakika
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Amasya Valisi'nden Gıda İsrafına Tepki

Vali Önder Bakan, Yeşilırmak kıyısındaki dökülen sebzeler için 'Yazık, günah, bu milli servet' dedi.

08.11.2024 22:03
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Amasya Valisi Bakan, Yeşilırmak kıyısına dökülen soğan ve patlıcanlarla ilgili konuştu: "Yazık, günah, bu milli servet"

AMASYA - Amasya Valisi Önder Bakan, Yeşilırmak Nehri kıyısına çürümeye yüz tutmuş soğan ve patlıcanların dökülmesine ilişkin konuştu. İki hafta önce çuvallar dolusu soğan ve patlıcanın basına yansıyan görüntüleri hatırlatılan Vali Bakan, "Ürünü dökmek benim hiçbir şekilde kabul etmediğim bir şey. Ürünü satamıyorsak, istediğimiz fiyatta değilse oturup konuşalım. Yazık, günah. Bu milli servet" dedi.

"Ürünü satamıyorsak oturup konuşalım"

Kamuoyunda tepki çeken görüntüler sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlatırken satılmayan ürünlerin üreticiden alınarak öğrenci yurtları gibi yerlerde değerlendirilebileceğini belirten Önder Bakan, "Ürünü dökmek benim hiçbir şekilde kabul etmediğim bir şey. Ürünü satamıyorsak, istediğimiz fiyatta değilse oturup konuşalım. Yazık, günah. Bu milli servet. Birinin evinde yemek yapmak için soğan ararken, birisinin kamyondan onları yere dökmesini anlamak mümkün değil. Bu bizim ne geleneğimize sığar, ne örfümüze sığar. Biz, yere düşmüş olan bir ekmeğin parçasını öpüp başımıza koyan bir toplumun fertleriyiz. Bir kamyon dolusu gıda ürününü dökmek ne demek?" diye konuştu.

"İşin bereketini kaçırmamamız lazım"

Çiftçilerin büyük emeklerle mahsul yetiştirdiğinin farkında olduğuna değinen Bakan, "Fiyatlarla ilgili gösterilecek tepkinin yöntemi ürünü dökmek olmamalı diye düşünüyorum. Bu memleketin bir ferdi olarak bunu düşünüyorum. Nimet olarak bakmak lazım. İşin bereketini kaçırmamamız lazım" şeklinde konuştu.

İlyasköy'de kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle malzeme alıp sera kuran kadın çiftçi Büşra Kayış ve ailesini ziyaret eden Vali Önder Bakan, seralarında incelemede bulunup bereketli kazançlar diledi. İncelemede Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin ile Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci de yer aldı.

Kaynak: İHA

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